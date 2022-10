Premier, il Leicester affonda il Nottingham Forest con un poker: 4-0!

LEICESTER (Inghilterra) - Il primo squillo della stagione vale l’aggancio al Nottingham Forest; il Leicester batte largamente la neopromossa per 4-0. Gli ospiti non sono stati supportati dalla sorte nell’unica occasione in cui hanno minacciato la porta avversaria, con il tiro di Awoniyi a colpo sicuro respinto dal portiere. Al 27’, sul ribaltamento di fronte, il Leicester trova il gol grazie a una conclusione dal limite di Maddison deviata in maniera determinante da Henderson. Il vantaggio galvanizza i padroni di casa che raddoppiano due minuti dopo con un destro dal limite di Barnes. E dieci minuti più tardi, Maddison realizza un gran gol calciando una punizione dal limite dell’area. Per il Nottingham Forest è notte fonda, e nella ripresa arriva anche il quarto gol del Leicester messo a segno da Daka con un pregevole colpo di tacco.