Haaland, il segreto che non ti aspetti: c'entra l'Italia

MANCHESTER - Haaland continua a frantumare record su record in Premier League con la maglia del Manchester City , sta andando davvero alla velocità della luce. È una macchina da gol, anche il Manchester United di Cristiano Ronaldo è finito al tappeto sotto i suoi colpi del norvegese, capace di segnare la sua terza tripletta consecutiva in Premier nel 6-3 dei Citizens ai Red Devils. C'è chi lo paragona ad un alieno per la capacità mostruosa con cui riesce a sgretolare le difese avversarie, ma in realtà il vero segreto di Haaland ha a che fare con... l'Italia.

Il segreto "italiano" di Haaland

In patria Haaland ha rivelato: "Mio padre ha preparato per me delle lasagne prima delle ultime tre partite casalinghe. Ci sta mettendo qualcosa di speciale!". In altre parole, sono le cene italiane cucinate dal papà Alfie, ex Nottingham Forest, Leeds e City, a renderlo così forte e immarcabile.