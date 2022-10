Haaland non si ferma più: battuti altri record dopo il derby di Manchester!

MANCHESTER - Non si ferma più Erling Haaland , che dal suo arrivo al Manchester City continua a segnare e a battere record su record. L'attaccante norvegese si è imposto nel derby di Manchester come uno dei protagonisti assoluti, con una tripletta e un assist nel 6-3 finale con cui i Citizens hanno piegato lo United . Con questa prestazione Haaland ha superato altri record .

Super Haaland e Foden affondano lo United: 6-3 City, derby stravinto!

Tripletta Haaland, ecco i nuovi record battuti

Con i tre gol rifilati allo United di Ten Hag, Haaland è diventato il primo calciatore nella storia della Premier League a fare tre triplette di seguito in casa (Crystal Palace, Notthingam Forest e Manchester United). Non solo, la sua tripletta è la prima nel derby di Manchester dopo 28 anni. L'ultimo a riuscirci fu Kanchelskis nel 1994 per lo United. Parlando ancora di triplette, l'attaccante norvegese è diventato il più "veloce" a segnarne tre in Premier League: dopo solo 8 presenze ha completamente distrutto il precedente record di Owens che ci aveva messo 48 presenze. Inoltre Haaland ha ora lo stesso numero di triplette di Cristiano Ronaldo in Premier League. Infine l'attaccante del City ha raggiunto il totale di 14 gol nelle prime otto partite del campionato inglese.