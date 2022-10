"Rafa Benitez vicino alla panchina del Nottingham Forest"

"L'ex tecnico di Inter e Napoli Rafa Benitez identikit perfetto per il Nottingham Forest"

Scrive la testata inglese: "Cooper si è reso protagonista di un autentico miracolo l'anno scorso, subentrando a Chris Hughton a settembre 2021 con la squadra al terzultimo posto di Championship e facendo partire la scalata sino alla vittoria dei playoff promozione contro l'Huddersfield Town. Forest in Premier dopo 23 anni dall'ultima volta, ma 23 sono anche i giocatori comprati in estate per una spesa di oltre 150 milioni. Nuova squadra che, evidentemente, non ha ancora trovato l'amalgama. Ci vuole un gestore di grande esperienza e Rafa Benitez risponde all'identikit più ovvio".