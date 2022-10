LIVERPOOL (Gran Bretagna) - Secondo quanto riportato dal Mirror e dal The Athletic, non c'è pace per Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano, di proprietà della Juventus, dovrà infatti sottoporsi ad un intervento chirurgico, che lo terrà lontano dai campi per i prossimi 3 o 4 mesi. Una situazione inattesa per il club bianconero, che quasi certamente dovrà rinunciare al riscatto da parte dei Reds.