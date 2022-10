"Haaland? Non sarà mai come Ronaldo o Messi": l'attacco e le scuse

Un altro gol, il 15esimo in Premier League, per Haaland . In sole nove partite. Se consideriamo tutte le competizioni, arriviamo a 20 reti in 13 incontri. A soli 22 anni, si avvicina il traguardo dei 200 gol in carriera. Eppure c'è chi mette in dubbio che l'attaccante possa emulare i record di Cristiano Ronaldo e Leo Messi . Lo scrive oggi il Daily Mail.

Joe Cole su BT Sport, così ha parlato della star norvegese: “Questo ragazzo ha cambiato il gioco, e dire che c'era qualcuno che pensava che non avrebbe segnato reti”. Rio Ferdinand a sua volta ha aggiunto: “Nessuno era in grado di dire cosa avrebbe fatto. Sono in grado di dire che sono stupito da ciò che sta facendo”.

E poi ancora: “La gente diceva che segnava solo in Germania. Anche io temevo che avrebbe segnato di meno con il tipo di gioco che fa il Manchester City, più possesso palla”. Joleon Lescott ha precisato: “Pensavo ci sarebbe voluto un periodo per ambientarsi al calcio inglese, ma non è stato così”. E poi: “La varietà dei gol e il modo in cui gioca sono perfetti per lui, non ce ne sono abbastanza di attaccanti così e i difensori non sono abituati”.

Come detto, però, gli esperti – alcuni – dubitano che possa raggiungere le 700 reti di Ronaldo o i 691 di Messi. Cole ha detto: “Haaland può segnare altrettanto in futuro, ma avrà la stessa qualità? Non ne sono sicuro. Non ne vedremo due così per molto tempo”. Ferdinand ha condiviso questo scetticismo: “Parliamo di leggende quando ci riferiamo a Messi e Ronaldo. Haaland e Mbappè non li raggiungeranno”.