Conte e il piano del Tottenham per trattenerlo: ma a una condizione

LONDRA - Il Tottenham vuole blindare Antonio Conte per proseguire il processo di crescita intrapreso da quando il tecnico italiano ha preso il posto di Nuno Espirito Santo sulla panchina degli Spurs. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, il club del Nord di Londra sarebbe talmente soddisfatto di Conte da voler andare oltre l'opzione che ne consentirebbe il prolungamento per un'altra stagione rispetto alla scadenza del prossimo giugno: in cantiere un'offerta con corposo ritocco dell'ingaggio da 13 milioni di sterline attualmente percepito dall'allenatore salentino, che verrebbe recapitata già tra qualche settimana, certamente prima della pausa della Premier League per il Mondiale in Qatar.