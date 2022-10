Il duro attacco social della sorella di Ronaldo a Ten Hag: "Gennaio è troppo tardi"

Non c'è pace per Ten Hag . Il tecnico del Manchester United è finito di nuovo al centro della bufera per l'ennesimo caso su Cristiano Ronaldo. Stavolta il tecnico ha ricevuto l'invettiva social di Elma Aveiro , sorella del fuoriclasse lusitano, che lo ha accusato nemmeno troppo velatamente di essere un peso per la crescita della squadra e un ostacolo all'avventura di Cristiano a Manchester.

Il motivo che ha scatenato la reazione della sorella di Cristiano Ronaldo

A scatenare il putiferio è stata la (legittima) decisione del tecnico ex Ajax di richiamare in panchina Ronaldo durante la sfida contro il Newcastle. Una sostituzione che non è andata giù né al protagonista né ai familiari, a cominciare dalla sorella, appunto. La Aveiro ha postato sui social una scritta "Troppo tardi" commentando un articolo di un sito portoghese che titolava così: "Se Ten Hag continua in questo modo non arriverà a gennaio". In Premier League finora Ronaldo ha cominciato da titolare solo due delle otto partite in cui ha giocato. Il derby contro il City se lo è visto tutto dalla panchina.