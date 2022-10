Lo United stende il Tottenham di Conte. Ronaldo 95' in panchina

Conte furioso e ko, il Manchester United gioca una bellissima partita e supera 2-0 il Tottenham , rimettendosi prepotentemente in corsa per un posto Champions (ora è quinto a 19 punti a -1 dal Chelsea). I Red Devils producono tanto (anche un palo con Antony) e sfondano con Fred prima (47') e Bruno Fernandes poi (69'): splendido il raddoppio col destro a giro di controbalzo del portoghese che si infila all'angolo alto. Esulta Ten Hag che avrebbe potuto chiudere con un risultato ancora più largo se non ci fossero state le super parate di Lloris, tra i migliori in campo. Cristiano Ronaldo resta fuori e partecipa solamente dalla panchina alla vittoria dello United. Lato Spurs, Perisic, Bentancur e Romero giocano dall'inizio, ma non incidono. Conte rimane terzo a 23 punti, ma City e Arsenal possono allungare.

Risale il Liverpool

Nella 12ª giornata di Premier League vince anche il Liverpool che si sbarazza - non senza soffrire - del West Ham di Scamacca, schierato titolare. A Klopp basta il gol di Darwin Nunez al 22' per portare a casa tre punti che aiutano la risalita dei Reds in classifica. Decisivo Alisson che sul finire del primo tempo para un rigore a Bowen, salvando il risultato.

Pari Chelsea, ok Newcastle e Southampton

Frena il Chelsea, in campo dal 1' con Koulibaly, in casa del Brentford e non va oltre lo 0-0. Successi invece per il Southampton, 1-0 al Bournemouth grazie al gol decisivo di Adams, e per il Newcastle, che passa di misura (sempre 1-0) con la rete di Almiron e batte l'Everton di Lampard.