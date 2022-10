Il Manchester United batte il Tottenham di Conte (2-0) nell'incontro valido per la 12ª giornata di Premier League e vola al quinto posto in classifica. All'Old Trafford decidono le reti di Fred e Bruno Fernandes nella ripresa. Ronaldo, non impiegato da Ten Hag lascia la panchina furioso all'89'. Guarda gli highlights.