Cristiano Ronaldo non convocato da Ten Hag: “Ha fatto una cosa grave”

Cristiano Ronaldo è sempre più in rottura col Manchester United, specialmente dopo l'ultima bravata dell'ex giocatore della Juventus. Contro il Tottenham, il portoghese non è stato schierato ed è rientrato negli spogliatoi prima della fine del match. Come riporta il Daily Mail, questo atteggiamento non è piaciuto al club, che ha preso un serio provvedimento: "Cristiano Ronaldo non farà parte della rosa del Manchester United per la partita di Premier League di sabato contro il Chelsea. Il resto della squadra è completamente concentrato sulla preparazione per quella partita".