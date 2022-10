Cristiano Ronaldo e la dura allusione della sorella: "Tutto torna..."

La vittoria del Manchester United contro il Tottenham ha lasciato più polemiche che gioie a Old Trafford. Galeotta la reazione di Cristiano Ronaldo, che non ha aspettato nemmeno il fischio finale per lasciare il campo, o meglio la panchina su cui è stato seduto per tutti i 95 minuti della gara. La reazione infuriata di CR7, tenuto ai box da Ten Hag per l'ennesima volta in questa stagione, ha dato il via a numerose discussioni. "L'ho visto partire ma non gli ho parlato dopo - ha cercato di minimizzare il tecnico dei Red Devils a fine partita - Poi ce ne occuperemo". Tra chi non ha preso bene la decisione dell'olandese c'è anche la sorella di Ronaldo che sui social si è lasciata andare a una dura allusione.