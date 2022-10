Cosa ha detto Ronaldo? La curiosa difesa di un ex compagno: "Forse andava al bagno"

MANCHESTER - Multa e non convocazione per la prossima contro il Chelsea, la scelta di lasciare la panchina e andarsene prima della fine di Manchester United-Tottenham è costata cara a Cristiano Ronaldo, lasciato fuori per tutta la gara. Non sono bastate le scuse di CR7, Ten Hag l'ha punito. Ma l'ex compagno del portoghese, Nani, avanza una spiegazione piuttosto insolita che potrebbe chiarire il comportamento di Cristiano: "Forse doveva andare al bagno e per questo se n'è andato". Ovviamente, non è questo il motivo, ma il suggerimento è diventato virale, scatenando l'ilarità del web.