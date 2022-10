Mourinho e quel consiglio su Cristiano Ronaldo: il video è virale

MANCHESTER - A Manchester, sponda United, Cristiano Ronaldo è diventato un problema . Nell'ultima vittoria per 3-0 contro il Tottenham CR7 si è rifiutato di entrare e ha lasciato la panchina prima della fine del match, scatenando la reazione di Ten Hag e del club: non convocazione per la sfida col Chelsea e multa, così è stato deciso. Non sembra trovare una soluzione il caso Ronaldo, sempre più spigoloso. Cosa può fare allora Ten Hag? Magari può riguardarsi il video che in questi giorni sta tornando virale sul web: quello in cui Mourinho spiega come allenare i grandi giocatori .

Ten Hag spiega: "Ronaldo recidivo, ci saranno conseguenze"

Mourinho e il consiglio su Ronaldo

Nella serie Netflix "The Playbook" si vede Mourinho, che ha allenato Ronaldo durante la sua permanenza al Real Madrid, discutere di come allenare i top player: "Se non sei in grado di allenare i grandi giocatori, allora non puoi allenare nessuno. È molto importante che un allenatore lo sappia, non potrai insegnere loro a giocare a calcio. Non insegnerai a Ronaldo come calciare una punizione, non insegnerai a Ibrahimovic come stoppare la palla di petto, non insegnerai a Drogba come attaccare il primo palo e segnare. La cosa che gli potrai insegnare sarà solo come giocare a calcio in quella squadra".