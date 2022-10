Ten Hag spiega: "Ronaldo recidivo, ci saranno conseguenze"

Caso Ronaldo, Ten Hag duro: "Il rispetto per squadra e compagni è basilare"

Sono ore più che agitate e forse decisive in chiave futura per l’ormai più che consumato rapporto tra il fuoriclasse portoghese e i Red Devils. L’atto di insubordinazione compiuto durante il match contro gli Spurs potrebbe aver segnato il punto di non ritorno, di sicuro non è stato tollerato da società e allenatore, che già in passato avevano perdonato a CR7 comportamenti simili al giocatore. Così alla vigilia della gara contro i Blues non sono certo state parole diplomatiche quelle pronunciate dall’ex allenatore dell’Ajax, che ha fatto riferimento proprio a quanto accaduto in estate durante l'amichevole contro il Rayo Vallecano, quando Ronaldo lasciò Old Trafford nell'intervallo dopo essere stato sostituito: “Già dopo quanto successo durante la partita contro il Rayo Vallecano dissi a Cristiano che il suo comportamento era stato inaccettabile. Questa è la seconda volta che accade, all’inizio della stagione lo avevo avvertito, quindi ci saranno delle conseguenze perché il calcio è uno sport di squadra. Il rispetto dei compagni e delle regole di comportamento è basilare, tocca a me in quanto allenatore controllare che certi principi vengano rispettati”.

Manchester United, Ronaldo si allenerà a parte per punizione

L'attaccante si allenerà quindi in disparte e in solitudine nelle ore che precedono e seguiranno la gara della squadra contro il Chelsea. La punizione per Cristiano Ronaldo sembra comunque essere a tempo, come fatto intuire da Ten Hag: "Sono sicuro che Ronaldo domani ci mancherà, ma il mantenimento del giusto ordine all’interno del gruppo è più importante di qualsiasi considerazione di tipo tecnico. Mi auguro che questi giorni gli servano per riflettere, noi adesso dobbiamo concentrarci sulla partita contro il Chelsea che sarà molto importante".