Ferdinand difende Ronaldo: "Reazione comprensibile. Se Ten Hag non lo vede devono cederlo"

La partita contro il Tottenham ha segnato l’ennesimo strappo tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United e in particolare il suo tecnico Erik Ten Hag . Sarà stato l’ultimo? Bisognerà aspettare il mercato di gennaio per capire se l’affronto subito dal fuoriclasse portoghese, non mandato in campo dal tecnico olandese neppure a partita in corso contro gli Spurs, sarà stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza di CR7, la cui priorità in questo momento è il Mondiale in Qatar, al quale è ovviamente certo di partecipare, seppur con una condizione non ottimale a causa del ridotto minutaggio della prima parte di stagione con i Red Devils.

Ronaldo-Ten Hag, Ferdinand prende posizione

Ronaldo si è scusato dopo aver abbandonato la panchina durante la partita contro gli Spurs, ma l'allenatore lo ha comunque punito, non convocandolo per la partita contro il Chelsea. Dalla parte dell’attaccante si è schierato un vecchio amico come Rio Ferdinand, deciso nel criticare la scelta di Ten Hag. Dal proprio canale You Tube, infatti, l'ex difensore dello United e della nazionale inglese ha provato a mettersi nei panni di Cristiano, sostenendo che la separazione tra le parti a gennaio possa essere la soluzione migliore: "Penso che chiunque al posto di Ronaldo si sarebbe arrabbiato, non ci si poteva aspettare nulla di diverso. In vista di gennaio l’allenatore e la società dovranno essere chiari, se non vedono Cristiano come titolare neppure in partite importanti è giusto che lo lascino partire. Anzi, penso che avrebbero dovuto farlo partire già in estate se l’allenatore aveva già capito che Ronaldo non sarebbe stato un punto fermo della propria squadra, perché era prevedibile che in ogni partita si sarebbe parlato solo di questo ‘Oggi Ronaldo non ha giocato o non è subentrato’. E questo non è giusto per nessuno, Cristiano, l’allenatore e gli altri giocatori”.