Ronaldo gratis, ma nessuno si fa avanti: il clamoroso declino di un campione

MANCHESTER - Prosegue il periodo nero di Cristiano Ronaldo , finito nella bufera mediatica e in totale rottura con Ten Hag dopo aver lasciato il terreno di gioco dell 'Old Trafford in anticipo durante la sfida con il Tottenham. Il portoghese è sempre più lontano dal Manchester United e, dopo i vari tentativi fatti in estate, vorrebbe cambiare squadra già a gennaio. Ma secondo quanto riportato da ESPN si è creata una situazione clamorosa attorno a CR7.

Clamoroso al Pallone d'Oro: Ronaldo non ha ricevuto nessun voto

Clamoroso Ronaldo: nessuna offerta per lui

Ronaldo, infatti, non ha ricevuto nessun offerta, nonostante il contratto in scadenza. Nessun club si è mosso per il campione portoghese, probabilmente per il suo elevato stipendio. Ronaldo, 38 anni a febbraio, dovrà dunque puntare sul Mondiale in Qatar per attirare qualche acquirente: il rischio è infatti quello di trasformarsi in uno svincolato di lusso, visto il contratto in scadenza il 30 giugno del prossimo anno.