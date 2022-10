Il gesto di Vardy ai tifosi dei Wolves: è bufera in Premier

Wolverhampton-Leicester 0-4: statistiche e tabellino

La provocazione

Un poker, quello delle 'Foxies', che si porta però dietro una scia di polemiche per l'atteggiamento tenuto dal suo giocatore simbolo. Gettato nella mischia al 61' al posto di Daka, Vardy è stato 'pizzicato' dalle telecamere a bere una Red Bull prima di entrare e poi, una volta in campo, ha dato spettacolo servendo subito l'assist per il terzo gol firmato da Maddison e andando poi lui stesso a segno su suggerimento dell'ex atalantino Castagne. Una rete festeggiata però imitando in maniera provocatoria il verso del lupo, simbolo della squadra di casa, e sventolando infine le mani davanti al naso di fronte alla curva dei tifosi dei 'Wolves', come a segnalare un cattivo odore. E se l'arbitro lo ha graziato dal cartellino giallo, non altrettanto hanno fatto diversi addetti ai lavori e i social, dove Vardie è stato aspramente criticato per la sua discutibile esultanza.