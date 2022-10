Cristiano Ronaldo allo Sporting? La risposta spiazzante di Amorim

Cristiano Ronaldo è ormai in rottura prolungata con il Manchester United e le voci che lo vorrebbero lontano dall'Inghilterra già a gennaio sono molte. Tra le squadre che potrebbero accogliere Cr7 c'è la prima fiamma, ossia lo Sporting Lisbona . Un'ipotesi che però il tecnico Ruben Amorim scaccia nettamente per questioni meramente economiche. L'allenatore ha risposto a una domanda durante la conferenza stampa di vigilia dell'incontro di Champions League.

Amorim: "Cr7? Non abbiamo i soldi"

"Tutti allo Sporting sognano il suo ritorno. Ma non abbiamo i soldi per pagargli lo stipendio". O Ronaldo decide di abbassarsi notevolmente il salario o il matrimonio con il suo primo amore non sarà dunque possibile. Amorim, sullo United, ha aggiunto: "Penso che Cristiano sia felice al Manchester, ma non gioca e questo è il problema". L'allenatore dello Sporting ha poi preferito chiudere qui l'argomento: "Ho i miei problemi con alcuni giocatori dello Sporting da risolvere, Ronaldo è un problema di Ten Hag. Ora voglio solo pensare a battere il Tottenham".