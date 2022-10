Ronaldo torna ad allenarsi con il Manchester dopo la sospensione

MANCHESTER (Inghilterra) - Cristiano Ronaldo è tornato oggi ad allenarsi con il Manchester United, dopo l’esclusione subita in occasione della partita contro il Chelsea. Il calciatore portoghese la scorsa settimana era stato sospeso dal tecnico olandese Erik ten Hag dopo essersi rifiutato di entrare in campo durante la partita di Premier League contro il Tottenham. Dopo aver chiarito con il proprio allenatore, Ronaldo è stato nuovamente accolto in squadra.