Cristiano Ronaldo, gesto clamoroso in panchina verso Ten Hag: tifosi furiosi

MANCHESTER - Forse i tifosi del Manchester United l'hanno trovato, il momento in cui Cristiano Ronaldo rifiuta l'ingresso in campo durante la sfida di Premier Legaue contro il Tottenham, vinta dai Red Devils 2-0. Sarebbe l'istante tanto chiacchierato negli ultimi giorni, quando CR7 ha detto no a Ten Hag , che aveva chiamato il portoghese per entrare nella ripresa. Da quel "no" sono arrivate come effetto diretto la multa, la non convocazione per la gara col Chelsea e l'eslcusione temporanea dalla rosa (da martedì Ronaldo è tornato ad allenarsi con la squadra ).

Il no di Ronaldo fa infuriare i tifosi

Sono serviti i social: nel video, ripreso anche da "The Sun" e diventato presto virale, si vede Ten Hag parlare con Ronaldo, seduto in panchina, il quale fa no con il dito. È quello, probabilmente, il momento in cui CR7 rifiuta l'ingresso. Poi dà il cinque a Sancho e Casemiro, sostituiti, prima di imboccare il tunnel per gli spogliatoi e uscire in anticipo. I tifosi sul web sono furiosi: "L'allenatore è il capo e devi fare quello che ti viene chiesto. Ronaldo non è più al suo apice, quindi non può iniziare tutte le partite o avere un impatto sulla gara come una volta, deve rendersene conto. Sta rovinando la sua eredità allo United", ha scritto un sostenitore dei Red Devils. Un altro ha aggiunto: "Una cosa è certa, non si comporterebbe così se Sir. Alex fosse ancora in panchina". "Ronaldo ha torto, chi dice il contrario sbaglia", il parere di un altro tifoso.