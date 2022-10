Ronaldo, indizio di mercato: comprata una villa in Portogallo da 21 milioni di euro

MANCHESTER - Sembra essere tornato il sereno tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United. L'attaccante portoghese è stato infatti protagonista nella vittoria in Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, segnando il gol del 3-0 ed esultando quasi in lacrime. Dopo la partita ha anche scritto sui social: "Grande lavoro di squadra e bella vittoria. Siamo uniti. Forza United!". La situazione in casa dei Red Devils sembra essere tornata alla normalità, dopo il duro scontro con Ten Hag e l'esclusione per la gara contro il Chelsea. Nonostante tutto, però, le voci di un trasferimento di Ronaldo già a gennaio rimangono vive e sono state recentemente alimentate anche da un particolare acquisto del fuoriclasse portoghese.