Klopp e la polemica sul Mondiale: "Spero che escano subito..."

L'allenatore del Liverpool , Jurgen Klopp , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga di Premier League col Leeds . Tra i tanti argomenti trattati, tra cui anche il Napoli come prossimo avversario in Champions, c'è stato spazio per parlare del Mondiale in Qatar , con la rosa dei Reds che vedrà partire tantissimi giocatori per giocare con le rispettive nazionali. Sulla questione Klopp ha scherzato con i giornalisti rispondendo così.

Klopp sul Mondiale: "Spero che..."

"Un Liverpool diverso dopo il Mondiale? - esordisce Klopp - Non è materia mia. Sicuramente sì, saremo diversi. Dovremo tornare ad allenarci con tutti i giocatori che rientreranno. Dipenderà anche da come rientreranno i calciatori dopo il Mondiale, perché non ne abbiamo idea. Il fattore che conterà sarà se torneranno in salute o no". Poi ancora: "Sarebbe fantastico se i miei giocatori uscissero subito dal Mondiale, facendo dunque una pausa di tre settimane per poi tornare ad allenarsi. Ci sono tanti 'se' in questo Mondiale, sinceramente ora non ci penso e mi concentro sul Liverpool che ci sarà contro il Leeds".