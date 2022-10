Klopp si inchina al Napoli: "La squadra più in forma del mondo!"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in conferenza stampa ha parlato del Napoli, anche se il prossimo avversario è il Leeds. Chiaro che in casa inglese si pensi alla partita di ritorno con gli azzurri, in Champions, per provare l'assalto al primo posto nel girone e per vendicare la pesante sconfitta subita al Maradona. Il tecnico tedesco ha esaltato la squadra di Luciano Spalletti: parole al miele per gli azzurri.