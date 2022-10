Conte, rimonta pazzesca: decide Bentancur. Il Brighton di De Zerbi travolge il Chelsea!

LONDRA (INGHILTERRA) - 'The Italian Job'. Questa la scritta dedicata dai tifosi del Brighton a Roberto De Zerbi , che ha festeggiato il suo primo successo in Premier League travolgendo in casa (4-1) il Chelsea di Graham Potter , che aveva abbandonato in corsa proprio il Brighton per accettare l'offerta dei 'Blues' dopo l'esonero di Thomas Tuchel. A piegare gli ospiti (alla terza gara di fila senza vittoria) sono stati i gol di Trossard e Gross , oltre alle autoreti di Loftus-Cheek e Chalobah (inutile per gli ospiti il guizzo di Havertz ). Non è festa solo per De Zerbi però, perché anche Antonio Conte gioisce con il suo Tottenham che dopo i due ko di fila in campionato e il pari di Champions contro lo Sporting ( condito dalle polemiche ) si rialza e riparte sul campo del Bournemouth. Pazzesca rimonta per gli 'Spurs', che restano così aggrappati ai quartieri alti della classifica: in avvio di ripresa i londinesi si ritrovano sotto di due reti (doppietta di Moore, a segno al 22' e al 49') ma reagiscono agguantando il pari con Sessegnon (57') e Davies (73'), poi trovando il sorpasso al 92' con l'ex juventino Bentancur , entrato in campo nella ripresa come l'ex interista Perisic (out per infortunio invece l'altro ex bianconero Kulusevski).

A Guardiola basta De Bruyne, Liverpool ko

Senza Haaland infortunato basta Kevin De Bruyne al Manchester City per piegare il Leicester a domicilio (0-1) e volare momentaneamente in vetta alla Premier League, in attesa dell'impegno casalingo dell'Arsenal che ospiterà in posticipo il Nottingham Forest e intanto è a -1 dalla squadra di Pep Guardiola. A decidere il match del King Power Stadium (titolari l'ex juventino Cancelo tra gli ospiti e l'ex atalantino Castagne tra i padroni di casa) è stata infatti una punizione capolavoro calciata dal centrocampista belga al 4' della ripresa, con le 'Foxies' battute così di misura e ferme a quota 11 punti nella zona più calda della classifica. A -13 dalla vetta scivola invece il Liverpool, che incassa il secondo ko di fila in campionato perdendo per 2-1 contro il Leeds tra le mura amiche di Anfield Road: vantaggio degli ospiti al 4' con Rodrigo e pari dei 'Reds' al 14' con Salah, poi nel finale (89') la rete decisiva di Summerville.

Vola il Newcastle, Crystal Palace ok

Continua a volare il Newcastle che stende 4-0 l'Aston Villa e si prende il quarto posto in solitaria grazie alle reti di Wilson (doppietta, un gol su su rigore), Joelinton e Almiron. Per la squadra di Eddie Howe, all'ottavo risultato utile consecutivo, è la terza vittoria di fila (la quinta nelle ultime sei partite). Un gol di Edouard regala i tre punti al Crystal Palace in casa contro il Southampton, mentre Neves risponde a Mee nell'1-1 tra Brentford e Wolverhampton, con gli ospiti che hanno chiuso in dieci per il rosso a Diego Costa. Pari a reti bianche invece tra Fulham ed Everton. A chiudere il programma della 14ª giornata di Premier League saranno ora i posticipi Arsenal-Nottingham Forest e Manchester United-West Ham.

