Conte indignato, la furiosa replica al Var: "Non chiamatelo più calcio”

LONDRA (Inghilterra) - Non si placa l’ira del tecnico del Tottenham Antonio Conte dopo la rete annullata nei minuti di recupero contro lo Sporting Lisbona. L’allenatore in conferenza stampa è tornato sull’episodio esprimendo la propria contrarietà al Var. “Confermo e ripeto quello che ho già detto - dichiara l’ex ct della Nazionale Italiana - la decisione è stata completamente sbagliata, ci hanno fatto un grosso danno. Continuo a pensare che sia impossibile sbagliare con il Var - ammette - è impossibile perché si ha uno schermo e si ha tutto il tempo per decidere. E per questo è impossibile fare errori. Il Var non mi piace. Per me è impossibile prendere una decisione sbagliata con il Var. In più costringe la gente a restare lì per cinque o sei minuti. E già il fatto di restare cinque o sei minuti al Var - riferimento all’arbitro olandese Dennis Makkelie - denota una certa confusione nella testa di chi giudica”.