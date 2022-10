La brutta figura di Cristiano Ronaldo: prova a imitare Antony ma finisce male

Ronaldo prova a imitare Antony: il risultato è deludente

Già perché prima del match contro il West Ham niente meno che Cristiano Ronaldo ha cercato di entrare tra gli emuli di Antony. Il brasiliano ha provato a ripetere la magia riuscita al brasiliano durante il riscaldamento del match contro gli Hammers, il primo che Cristiano ha giocato per intero in Premier dalla fine di agosto. Peccato che il tentativo sia miseramente fallito, come ripreso dalle telecamere: una volta ricevuto il pallone da un compagno, infatti, il portoghese ha cercato di ripetere il “movimento Antony”, ma la piroetta a 360° ad altissimo coefficiente di difficoltà, nonché di pericolosità per l’incolumità del giocatore, non è riuscita e CR7 ha concluso il tentativo con un’amara risata che ha accompagnato la scena del pallone che si allontanava.

La "Piroetta Antony" divide: Neymar approva, Scholes la boccia

Come dire, anche i migliori sbagliano, ma l’eco della magia di Antony ha comunque diviso il mondo del calcio. Se il re per eccellenza dei virtuosismi, Neymar, ha applaudito il connazionale e compagno di nazionale via social, esortandolo a proseguire sulla strada della ricerca dei colpi ad effetto, l’ex United Paul Scholes non è stato tenero con l’ex Ajax, bollandolo come un “clown” e sottolineando la totale inutilità della giocata provata. E Ten Hag? Il tecnico del Manchester United non si è sbilanciato in termini di gradimento, limitandosi a specificare che l’infortunio che ha tenuto fuori Antony contro il West Ham non è collegato alla piroetta, glissando poi sulla specifica domanda: “Non ho preclusioni a questo tipo di giocate, a patto vhe siano funzionali, che è poi quello che chiedo a tutti i miei giocatori. Correre, pressare ed esercitare dominio sugli avversari”. Non proprio le finalità della “Piroetta Antony”.