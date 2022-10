Il Tottenham di Conte riesce in una vera e propria impresa. Sotto di 2 gol sul campo del Bournemouth riesce a ribaltare il risultato. Il match finisce 2.3 grazie alle reti messe a segno nel scondo tempo da Sessegnon, Davies e dall'ex juventino Bentancur (in pieno recupero). Grazie a questo successo il Tottenham rimane saldo al terzo posto in classifica dietro al City di Guaridola e all'Arsenal.

