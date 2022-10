Una vittoria importantissima per il Manchester United che consente a Ronaldo e compagni di rimanere in scia delle prime della classe (tutte vittoriose in quest'utlimo turno di campionato). I Red Devils sono riusciti a portarsi a casa i 3 punti grazie ad una rete messa a segno da Rashford nella prima frazione di gioco. Ronaldo è rimasto in campo per tutti i 90 minuti di gioco.

