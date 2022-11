Cristiano Ronaldo perde la testa: rissa contro un difensore dell'Aston Villa!

Frena il Manchester United che, nella 15ª giornata di Premier League, ha perso per 3-1 al Villa Park contro l'Aston Villa del nuovo arrivato Unai Emery. Brutto stop per la squadra di Ten Hag, che rimane al quinto posto in classifica. È partito come titolare e capitano Cristiano Ronaldo, che si è reso protagonista non per la sua prestazione in campo ma per aver perso la testa contro un giocatore avversario.