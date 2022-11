Cristiano Ronaldo e la frase incredibile che snobba la Juve: il retroscena

Thierry Marchand, firma storica di France Football , ha pubblicato un libro dedicato a Cristiano Ronaldo . Una sorta di biografia del campione portoghese, attraverso nove interviste esclusive realizzate con lui in questi anni. Nel libro si ripercorre la storia calcistica di CR7 e vengono svelati alcuni retroscena. Uno di questi riguarda il Paris Saint Germain e la Juventus .

Ronaldo e la chiamata del Psg

Il 22 ottobre del 2019, mentre vestiva la maglia bianconera, Ronaldo dichiarava pubblicamente di sperare in una chiamata del club parigino. Intervistato al termine di una gara di Champions League (contro la Lokomotiv Mosca), il campione portoghese disse. "Parigi? Per me la porta è aperta. Solo con i portoghesi della regione di Parigi, il club potrebbe riempire lo stadio. Mi vedo al Parc des Princes, davanti a cinquantamila portoghesi. Sarebbe fantastico".