Premier, due compagni di squadra fanno coming out: "Siamo gay e stiamo insieme"

A maggio scorso Jake Daniels del Blackpool , squadra di seconda divisione inglese, ha fatto coming out diventando il primo calciatore professionista in attività nel Regno Unito a dichiarare pubblicamente di essere gay. Adesso, a distanza di mesi, altri due giocatori, questa volta di Premier League, annunciano la loro omosessualità: "Siamo gay e stiamo insieme" . È quanto si legge su The Sun, dove non vengono riportati i nomi dei calciatori e neppure la squadra, ma le dichiarazioni di una fonte interna: "Non hanno voluto nascondersi dai loro compagni di squadra. Nessuno era minimamente infastidito e avevano il sostegno dell'allenatore e della dirigenza del club", si legge.

No al coming out pubblico, per ora...

"Hanno deciso però di non fare coming out pubblicamente, anche se nessuno dei due si vergogna e l'annuncio potrebbe accadere in futuro", si legge su The Sun. "Durante la stagione hanno voluto concentrarsi sul calcio giocato. Anche se fare una dichiarazione sarebbe positivo, potrebbe distogliere la loro attenzione dalle loro prestazioni in campo. Anche ai loro compagni di squadra è stato detto di non dire nulla pubblicamente per proteggere la loro privacy", conclude il tabloid inglese.