La dura accusa a Ronaldo: "Con un mese di stipendio si è comprato..."

MANCHESTER (Inghilterra) - Le critiche di Cristiano Ronaldo al Manchester United non sono state ben accolte dagli addetti ai lavori. Da giorni si parla dell'intervista rilasciata dal talento portoghese che ha attaccato apertamente il club inglese. Ma le reazioni alle parole di CR7 non son mancate, e anche gli ex colleghi si schierano contro il capitano della nazionale potoghese. Gabriel Agbonlahor, ex attaccante della Premier League e ora commentatore radiofonico non lo ha risparmiato, schierandosi in difesa dei dipendenti dei Red Devils.