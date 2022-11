“Haaland innamorato di una ragazza di 18 anni”: il Sun svela l’identità

Secondo quanto riportato dal Sun , Erling Haaland avrebbe trovato una nuova ragazza a Manchester. L'attaccante del City, tra gol e record battuti , non ha mai condiviso troppo della sua vita privata. Il quotidiano inglese, però, grazie ad alcune foto e alla testimonianza di alcuni amici ha trovato la nuova fiamma dell'attaccante norvegese, e si tratterebbe di una ragazza di 18 anni .

Haaland, ecco la sua ragazza

Haaland è stato infatti ripreso insieme a Isabel Haugseng Johansen, ragazza di 18 anni che ha giocato nella sua stessa squadra di calcio nella sua città natale (Bryne). Secondo alcune testimonianze la relazione va avanti da mesi: "Sembra che siano seri. Isabel ha viaggiato in Germania e in Inghilterra per vedere Erling e ora è stata con lui a Marbella".