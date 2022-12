Premier, lo United scavalca Conte. Frena il City, non basta Haaland

Premier League, la classifica

United al quarto posto, frena il City

Apre la giornata dell'ultimo dell'anno il Manchester United, che vince sul campo del Wolverhampton per 1-0. Partita con poche emozioni e decisa al 77' da Marcus Rashford, entrato dalla panchina. Nel finale è decisivo anche De Gea che salva il risultato sul colpo di testa di Raul. Tre punti importantissimi per la squadra di Ten Hag, che sale al 4° posto a quota 32 punti scavalcando il Tottenham di Antonio Conte. Stop clamoroso per il Manchester City di Guardiola, che non va oltre l'1-1 contro l'Everton di Lampard. Sblocca la partita il solito Haaland, che al 25' batte Pickford con un tiro in girata. Citizens in totale controllo della partita e che spingono forte per il raddoppio, colpendo anche un palo alla fine del primo tempo. Nella ripresa però arriva il pareggio dell'Everton, con Gray che al 65' trova uno splendido tiro a giro da fuori area che spiazza Ederson. Il City continua a spingere ma senza successo e si deve accontentare di un solo punto. Grandissima occasione per l'Arsenal di Arteta, in testa a +4 e che con una vittoria può portarsi ad un pesante +7 da Guardiola.

Pari anche per il Newcastle

Frena anche il Newcastle di Howe che, dopo sei vittorie di fila, non va oltre lo 0-0 e perde l'occasione di scavalcare il City rimanendo terzo con 34 punti. Infine vittorie per Fulham e Crystal Palace, che battono rispettivamente il Southampton (2-1) e il Bournemouth (2-0).