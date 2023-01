Premier League, basta Kane e il Tottenham rivede la Champions

LONDRA (Regno Unito) - Nel monday night della 21ª giornata di Premier League, il Tottenham approfitta della bursca frenata di Manchester United e Newcastle per accorciare le distanze in classifica e tornare in piena corsa per la qualificazione in Champions League. Nel derby con il Fulham, gli Spurs di Antonio Conte si impongono per 1-0 grazie alla rete del solito Kane e si portano a -3 da Red Devils e Megpies.