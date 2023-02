Tottenham, brutto infortunio per Bentancur: stagione finita

LONDRA (INGHILTERRA) - Piove sul bagnato in casa Tottenham: dopo l'infortunio occorso al portiere Hugo Lloris, Antonio Conte dovrà infatti fare a meno di Rodrigo Bentancur per il resto di questa stagione. Nel corso del match del 'King Power Stadium' contro il Leicester (poi perso 4-1) l'ex centrocampista della Juventus era stato costretto a uscire dal terreno di gioco per un serio infortunio.