Tottenham, che guaio per Conte: Lloris salta il Milan!

LONDRA (INGHILTERRA) - Che tegola per Antonio Conte e il Tottenham: gli Spurs dovranno rinunciare a Hugo Lloris per le prossime 4-6 settimane. Questi, secondo le indiscrezioni della Bbc, i tempi di recupero per il portiere del Tottenham che nel match vinto domenica scorsa contro il Manchester City ha riportato un infortunio al ginocchio con interessamento dei legamenti.