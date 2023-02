Haaland e de Bruyne trascinano il City: Arsenal battuto e raggiunto in vetta

LONDRA (REGNO UNITO) - Grazie ai gol di De Bruyne, Grealish e Haaland , il Manchester City espugna l'Emirates, batte l'Arsenal 3-1 e raggiunge gli uomini di Arteta in vetta alla classifica. Le due formazioni si trovano appaiate in testa a 51 punti, ma l'Arsenal ha una gara in meno (il match contro l'Everton).

Dopo una prima occasione per i padroni di casa gettata alle ortiche da Nketiah, il City sblocca il risultato al 24' con De Bruyne, che sfrutta un errore di Tomyasu (che sbaglia un retropassaggio) per beffare il portiere Ramsdale in uscita con un morbido pallonetto. Al 41' arriva la risposta degli uomini di Arteta: Nketiah si presenta davanti ad Ederson e lo anticipa con un tocco di sinistro. Il portiere frana su di lui e costringe il direttore di gara ad assegnare il penalty. Dal dischetto Saka mantiene la freddezza e spiazza il numero uno del City. Gli uomini di Guardiola sfiorano il nuovo vantaggio nel recupero, con Rodri che colpisce la traversa con uno splendido colpo di testa in tuffo.

Grealish e Haaland trascinano Guardiola

Nella ripresa gli ospiti spingono sull'acceleratore: Haaland si procura un rigore che il Var cancella per un fuorigioco ad inizio azione, poi Rodri si rende ancora pericoloso di testa. Al 72' arriva il gol del 2-1 per il City: errore di Gabriel in uscita, Bernardo Silva serve Haaland, che si invola nella metà campo avversaria, assist per Gundogan che tocca di prima per Grealish: tiro secco e preciso con il destro e palla in rete. L'Arsenal si getta in attacco, ma si scopre. All'81' arriva il terzo gol del City: De Bruyne entra in area e serve Haaland, che controlla con il sinistro e insacca con il destro. E' l'ultima emozione della sfida. Il City vince 3-1 e raggiunge l'Arsenal in testa.

Premier League, la classifica