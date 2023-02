Karius titolare nella finale di Carabao Cup: tifosi del Newcastle terrorizzati. Diletta in tribuna?

NEWCASTLE (INGHILTERRA) - Piove sul bagnato in casa Newcastle . I 'Magpies' hanno perso ieri, 2-0 in Premier League, contro il Liverpool di Jurgen Klopp : una sconfitta pesante, tra le mura amiche del St. James' Park che rallenta la corsa alla Champions League dei bianconeri. Un pesante ko al quale si aggiunge l'espulsione del portiere titolare della squadra di Eddie Howe , Nick Pope , che sarà costretto a saltare per squalifica la finale di Carabao Cup di domenica prossima, a Wembley, contro il Manchester United .

Karius titolare a Wembley?

Con Pope out per squalifica, i tifosi del Newcastle hanno rapidamente rivolto la loro attenzione su chi lo sostituirà a Wembley: sarà il tedesco Loris Karius il portiere titolare dell'attesa finale. L'estremo difensore ex Liverpool non ha però ancora debuttato con la maglia dei Magpies in questa stagione e non gioca una partita da febbraio 2021. Un'inattività che preoccupa i tifosi dei Magpies che hanno affidato ai social la loro preoccupazione: "Sto piangendo", twitta un tifoso, al quale se ne accoda un altro che ironizza così: "Karius ha un buon record nelle finali di coppa, giusto?", ricordando le papere del portiere tedesco nella finale di Champions League del 2018, quando i suoi errori costarono la sconfitta del 'suo' Liverpool contro il Real Madrid.

Karius e l'amuleto...Leotta!

