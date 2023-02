United show, tris al Leicester con doppietta di Rashford. City a -3

MANCHESTER - La domenica della Premier League si apre con lo show del Manchester United, che piega il Leicester. All'Old Trafford finisce 3-0 una sfida sempre in controllo dei Red Devils, che creano tantissime occasioni rischiando anche di incrementare il punteggio. Dopo un miracolo di De Gea, che si supera su Iheanacho, arriva (al 25') il lancio di Bruno Fernandes per Rashford che si ritrova a tu per tu con Ward e non sbaglia. La ripresa si apre con la traversa colpita da Martinez, poi al 56' Rashford trova la doppietta personale e al 61' Sancho chiude la sfida ancora su assist di Bruno Fernandes. Vittoria importante per la squadra di ten Hag, che si riscatta dopo i pareggi contro Leeds e Barcellona in Europa League, e si porta a -3 dal Manchester City.