Conte, futuro nebuloso al Tottenham: "Non sono mica stupido..."

Domani il Tottenham affronterà il Nottingham in Premier League e Antonio Conte ha presentato il match in conferenza stampa. Ovviamente non poteva mancare un riferimento al suo futuro, sempre più in bilico dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Milan.

"Sono pronto a morire per questo club, ma non sono stupido"

Conte ha sottolineato che bisognerà valutare attentamente il da farsi, ammettendo anche che il contratto fattogli firmare dal Tottenham è stato "strano" perché soltanto di un anno e mezzo: "Di solito firmi per tre anni, ma penso che sia stato per il club e per me vedere la situazione. Dopo un anno e mezzo la società mi conosce, io conosco la società ed è chiara questa situazione. Dobbiamo finire la stagione e poi si vedrà. Siamo lontani per aspirare ad essere competivi, l'ho sempre detto. Così come più volte ho rimarcato il concetto che serve tempo, ma vedo che qui l'ambiente non ha pazienza o forse non vuole capire la realtà. Fino alla fine sono pronto a morire per questo club ma poi vedremo perché non sono così stupido da continuare a uccidermi".