Conte, il futuro al Tottenham sembra deciso: lo raccontano i tabloid

Conte, il suo destino al Tottenham spiegato dai tabloid

Ma sono diversi i tabloid che si esprimono sull'argomento: "Out for the Cont" titola il Sun. Ma anche il Daily Mail racconta delle difficoltà di Conte (in Champions le sue statistiche sono chiare) e, soprattutto, di alcune lamentele da parte di calciatori - come ad esempio lo sfogo di Richarlison - che speravano in un'annata diversa. L'apice del malumore? L'eliminazione dalla Champions League col Milan volato ai quarti di finale e il Tottenham quarto in campionato ma distante dall'Arsenal.