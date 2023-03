Richarlison, clamoroso attacco a Conte: "Una stagione di m..."

"Non capisco le sue scelte"

Nel corso delle interviste del post gara, Richarlison ha polemizzato duramente le scelte di Conte: "Mi hanno chiesto di fare un test in palestra. Conte mi ha detto che se fosse stato buono, avrei giocato. Quando è arrivato il momento, mi ha messo in panchina. Queste sono cose che non riesci a capire. Non possiamo giocare così, avendo bisogno di un gol. Penso che abbia dovuto portare la squadra in avanti, soprattutto nel secondo tempo".