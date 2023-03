Tottenham-Milan diretta: ora LIVE la partita di oggi

LONDRA (INGHILTERRA) - Antonio Conte, al rientro in panchina dopo la seconda convelescenza post operazione, contro Stefano Pioli. Un duello nel duello quello tra i due italiani di Tottenham e Milan , che vanno a caccia del pass dei quarti finale di Champions League nel ritorno dell'ottavo in programma oggi (mercoledì 8 marzo, ore 21) a Londra, dove i campioni d'Italia partiranno con il vantaggio minimo garantito dalla vittoria (1-0) ottenuta nel primo round a San Siro . Di seguito la diretta del match dal Tottenham Hotspur Stadium .

20:42

Maldini: "Grande occasione, proviamoci"

Prima del match in casa del Tottenham ha parlato Paolo Maldini: "Sono gare in cui provi la tenuta dei tuoi calciatori - ha detto il direttore dell'area tecnica del Milan ai microfoni di 'Prime Video' -. Abbiamo la possibilità di entrare nelle prime otto e ci proviamo. Dobbiamo essere orgogliosi di essere qui a giocarcela anche se sarà difficile per il livello dei loro calciatori, per l'abiente e per il tipo di partita". L'ex difensore rossonero analizza poi il momento difficile vissuto dalla squadra a gennaio: "Abbiamo vissuto una piccola crisi, perché l'aspetto psicologico conta nel calcio. Il mister ha cambiato assetto per ritrovare compattezza. A questo club si chiede però di essere ambiziosi e coraggiosi anche nelle difficoltà". Ai microfini di Sky poi Maldini ha ricordato Italo Galbiati, storico vice di Fabio Capello scomparso oggi: "C'è grande tristezza, per una generazione come la nostra è un grande dispiacere. Mi è stato vicinissimo".

20:35

Squadre in campo per il riscaldamento

Le squadre sono entrate in campo del il riscaldamento prima del match. A fare per primi il loro ingresso sul terreno di gioco i calciatori del Tottenham, accolti dagli applausi del pubblico di casa. Poi è stata la volta del Milan, con il portiere Maignan entrato in campo per primo e andato a posizionarsi tra i pali per iniziare il suo riscaldamento, seguito poi dal resto dei rossoneri.

20:25

Milan frenato dal traffico: si inizia con 10' di ritardo

La sfida tra Tottenham e Milan inizierà con 10' di ritardo: la Uefa ha accettato la richiesta dei rossoneri, arrivati allo stadio mezz'ora dopo il previsto a causa del traffico.

20:19

Kane contro Giroud: sfida tra bomber

Harry Kane ha segnato solo una rete in sette partite di in questa stagione di Champions League, dopo aver realizzato 20 gol nelle sue prime 24 presenze nel torneo. L’attaccante inglese ha segnato sei gol nelle sue ultime sei gare di Champions League al Tottenham Hotspur Stadium. Sul fronte rossonero Olivier Giroud ha preso parte a sei gol nelle sue ultime sei presenze in Champions League, il doppio rispetto a qualsiasi altro giocatore del Milan in questa stagione (4 reti e 2 assist). Giroud ha realizzato sei gol nel torneo con il Chelsea nel 2020-21 e cinque con l'Arsenal nel 2015-16 e potrebbe diventare il secondo francese a segnare almeno cinque reti in una singola stagione con tre squadre diverse, dopo Thierry Henry (Monaco, Arsenal e Barcellona).

20:07

'Tabù' Inghilterra per il Milan

Il Milan ha vinto solo una delle 21 trasferte contro squadre inglesi in competizioni europee (7 pareggi, 13 sconfitte): successo 1-0 contro il Manchester United all'Old Trafford nel febbraio 2005. I rossoneri hanno perso tutte le ultime tre trasferte a Londra con un punteggio complessivo di 9-1.

19:55

Le formazioni ufficiali

TOTTENHAM (3-2-1): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. All. Antonio Conte

A dispo.: Austin, Whiteman, Sánchez, Richarlison, Danjuma, Pedro Porro, Tanganga, Lucas Moura, Sarr, Devine.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. All. Stefano Pioli

A disp.: Mirante, Calabria, Bennacer, Ballo Touré, Rebi?, Kjær, Florenzi, Origi, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere.

Londra, Tottenham Hotspur Stadium