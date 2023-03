Conte e la dura replica alla giornalista in diretta tv: "Sempre di me si deve parlare?"

Non bastava l'amarezza per l'eliminazione dalla Champions League per mano del Milan. Antonio Conte ha poi dovuto subire anche delle domande "cattive" (così le ha definite) dai giornalisti di Prime Video dopo la partita. Sguardo provato (visto che rientrava in panchina dopo l'operazione per la rimozione della cistifellea) e voce menopimpante del solito, Conte ha subito avuto modo di duellare con la giornalista. "L’Europa rimane ancora una volta indigesta per un super allenatore come lei. Che spiegazione si può dare?".