Pirlo e il retroscena sull'addio al Milan: "Sono andato via solo per un motivo"

Gli ex compagni di squadra Ambrosini e Pirlo si sono incontrati a Istanbul, città nella quale Andrea sta allenando essendo tecnico del Fatih Karagümrük. I due hanno ripercorso insieme l'esperienza con la maglia rossonera analizzando i momenti belli ma anche quelli brutti. L'attuale allenatore della squadra turca ed ex centrocampista della Juve ha parlato del Milan di Pioli ammettendo: "Ci ha raccontato che quando ha iniziato a fare l’allenatore era in un modo e poi con il tempo è cambiato. Ho visto l’evoluzione che ha avuto e si è visto anche con il Milan, è un allenatore evoluto e che si evolve di giorno in giorno in base a quello che succede."

L'addio al Milan Pirlo, proseguendo nell'intervista si è espresso riguardo il "doloroso" addio alla squadra che pensava di non lasciare mai dichiarando: "Loro volevano farmi un anno di contratto perché oltre i 30 anni - come anche a voi, Sandro a Rino, hanno fatto un anno di contratto – avevano questo modo di vedere. Non ci siamo mai trovati su questa cosa perché io volevo stare lì molto di più. I pianti che abbiamo fatto li sappiamo. Sarei rimasto tutta la vita al Milan. Sono andato via per tanti motivi ma non perché volevo più soldi o volevo andare da un’altra parte. Pensavo di meritare più anni di contratto essendo il giocatore più giovane. Pensavo di avere l’opportunità di poter star lì ancora altri anni."

Le parole su Conte In occasione del match di Champions League contro il Tottenham, Pirlo ha parlato anche dell'attuale allenatore della squadra inglese Antonio Conte, dicendo: "Lui ti dà dei consigli, ti dà molte più soluzioni. Poi il giocatore deve saper capire il momento in cui ha la giocata da fare o deve fare altro. L'allenamento è massacrante, ma in campo alla fine lo ritrovi. Quando a 31 anni arrivi a lavorare in quel modo ti si allunga la carriera. In Europa non riesci ad andare fino in fondo con questa impronta di gioco. Una squadra che gioca con 3-5-2 o 3-4-2-1 difficilmente ha vinto."

