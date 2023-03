Conte, la Champions è una maledizione: il dato che "condanna" il tecnico

Il curriculum di Antonio Conte è di tutto rispetto per quanto riguarda le competizioni nazionali ( 4 scudetti, 2 Supercoppa, una premier e una Coppa d'Inghilterra ), ma nel contesto della Champions League per il tecnico ci sono stati più dolori che gioie.

Il massimo di Conte in Champions

Conte ha partecipato sei volte alla massima competizione europea per club con quattro squadre diverse, ma non è mai riuscito ad andare oltre ai quarti di finale, raggiunti dieci anni fa con la Juventus. Il tecnico è stato eliminato tre volte alla fase a gironi, (di cui due volte con l'Inter), fino alle sconfitte agli ottavi con Chelsea e Tottenham, quest'ultima maturata ieri contro il Milan. Insomma, la Champions non sembrerebbe essere un contesto in cui, al momento, Conte ha ottenuto i risultati sperati.