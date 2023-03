Premier League, poker dell'Arsenal al Crystal Palace: Arteta a +8 sul City

LONDRA (INGHILTERRA) - Riparte la corsa dell'Arsenal in Premier League. Reduci dalla cocente eliminazione agli ottavi di finale di Europa League per mano dello Sporting Lisbona, i 'Gunners' surclassano il Crystal Palace all'Emirates Stadium con un netto 4-1. Partita in discesa per i padroni di casa che trovano il doppio vantaggio tra il 28' e il 43' con i gol di Martinelli e Saka. Nel secondo tempo l'Arsenal vola sul 3-0 grazie al gol di Xhaka ma il Crystal Palace non ci sta e accorcia le distanze con l'acuto di Schlupp al 63'. Passanoi 10' e i 'Gunners' chiudono la partita ancora con Saka che firma la sua personale doppietta. Finisce 4-1 per i ragazzi di Arteta che salgono a quota 69 punti, a +8 sul Manchester City di Guardiola che ha una partita in meno. Il Crystal Palace resta dodicesimo con 27 punti a +3 sulla zona salvezza dopo il quarto ko consecutivo.