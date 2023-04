Chelsea, che caos: due giocatori 'approvano' l'esonero di Potter

Chelsea, quei like di...

Adesso al Chelsea comincerà una nuova era, con Nagelsmann indiziato numero uno a raccogliere il testimone di Potter, chiamato lo scorso settembre per sostituire Tuchel. Alcuni giocatori però non sembrano rammaricati dalla decisione della società, anzi. Tutto il contrario: Aubameyang e Zakaria hanno infatti messi un like sospetto su Instagram ad alcuni post delle fanpage del Chelsea che annunciavano l'esonero del loro allenatore.

Aubameyang e Zakaria 'approvano' l'esonero

La reazione social dei due giocatori non è ovviamente passata inosservata ai tifosi del Chelsea: Aubameyang è da tempo ai margini del progetto 'blues', complice anche la trasferta non autorizzata a Barcellona per seguire il Clasico della sua ex squadra contro il Real Madrid. L'ex centrocampista della Juventus non è invece stato mai impiegato da Potter: al Chelsea, Zakaria ha infatti giocato, da titolare, solo 4 partite. I due giocatori hanno poi tolto i rispettivi like ma è chiaro che la scelta di esonerare Potter sia stata di loro gradimento.